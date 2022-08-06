Россияне пожаловались на проблемы с банковскими картами и счетами в Черногории

Банк Erstebank в Черногории с 4 августа стал массово блокировать платежные карты россиян

Дочерний филиал австрийского банка Erstebank в Черногории с 4 августа начал массово блокировать платежные карты клиентам с российским гражданством. Об этом сообщает Telegram-канал «Улететь».

Отмечается также, что россияне пожаловались и на принудительное закрытие счетов в этом банке. Сообщается, что с проблемами сталкиваются как туристы, так и клиенты, у которых есть вид на жительство (ВНЖ) в Черногории.

В начале апреля проживающие в Евросоюзе россияне рассказали о сложностях, возникающих при обслуживании в местных банках, писал «Коммерсант».

Сообщалось, что гражданам России без видимых причин блокировали счета и переводы. При этом с трудностями сталкивались как те, кто находился в ЕС по визе, так и те, кто получил ВНЖ.

В конце июля стало известно, что россияне, открывшие за рубежом банковские карты платежных систем Visa и Mastercard, обязаны сообщить об этом в Федеральную налоговую службу (ФНС), подав соответствующую декларацию. В противном случае они могут столкнуться со штрафами.

