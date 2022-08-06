Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россияне пожаловались на проблемы с банковскими картами и счетами в Черногории

Банк Erstebank в Черногории с 4 августа стал массово блокировать платежные карты россиян

Фото: Shutterstock

Дочерний филиал австрийского банка Erstebank в Черногории с 4 августа начал массово блокировать платежные карты клиентам с российским гражданством. Об этом сообщает Telegram-канал «Улететь».

Отмечается также, что россияне пожаловались и на принудительное закрытие счетов в этом банке. Сообщается, что с проблемами сталкиваются как туристы, так и клиенты, у которых есть вид на жительство (ВНЖ) в Черногории.

Материалы по теме:
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022
Миру — «Мир»? Турция обещала туристам принимать российские карты. Почему на самом деле расплатиться ими не так просто?
Миру — «Мир»?Турция обещала туристам принимать российские карты. Почему на самом деле расплатиться ими не так просто?
3 мая 2022

В начале апреля проживающие в Евросоюзе россияне рассказали о сложностях, возникающих при обслуживании в местных банках, писал «Коммерсант».

Сообщалось, что гражданам России без видимых причин блокировали счета и переводы. При этом с трудностями сталкивались как те, кто находился в ЕС по визе, так и те, кто получил ВНЖ.

В конце июля стало известно, что россияне, открывшие за рубежом банковские карты платежных систем Visa и Mastercard, обязаны сообщить об этом в Федеральную налоговую службу (ФНС), подав соответствующую декларацию. В противном случае они могут столкнуться со штрафами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Жарова
Обсудить
Последние новости
На российском аэродроме попытались совершить диверсию
Маск передумал и назвал одно условие для покупки Twitter
Режиссера Сокурова выпустили из России
Минобороны заявило об уничтожении пункта формирования «Иностранного легиона»
Звезда Comedy Woman опубликовала фото без макияжа после родов
Прекращена разработка самой дешевой в мире ракеты
Эрдоган рассказал об использовании карты «Мир» в Турции
Россия и Турция договорились о торговле в рублях
Россияне пожаловались на проблемы с банковскими картами и счетами в Черногории
В Минобороны заявили об уничтожении более 400 бойцов аэромобильной бригады ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.