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В Минобороны предупредили о подготовке масштабной провокации Киева

В Минобороны России предупредили о подготовке масштабной провокации Киева
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что Киев готовится совершить очередную масштабную провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов российских военных. Его слова приводит РИА Новости.

«Командование ВСУ силами 72-го центра информационно-психологических операций готовит очередную масштабную провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов российских Вооруженных сил», — сказал представитель Минобороны России.

Он добавил, что для проведения провокации в пригороде Славянска были развернуты минометные расчеты, которыми 7 августа планируется обстрелять места компактного проживания местного населения и беженцев.

28 июля Мизинцев рассказал о планах ВСУ устроить провокацию. По его словам, они хотят взорвать дамбу в городе Артемовске в Донецкой народной республике и обвинить в этом российских солдат.

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Марина Совина
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