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В Израиле подсчитали количество выпущенных из сектора Газа ракет

За время операции «Рассвет» из сектора Газа в сторону Израиля выпустили 380 ракет

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Боевики «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация) с вечера пятницы, 5 августа, выпустили из сектора Газа по Израилю не менее 380 ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радио «Кан».

В стране подсчитали, что 90 из них упали на территории палестинского анклава. Отмечается, что после того, как Армия Израиля начала операцию против экстремисто «Рассвет», в районе Тель-Авива срабатывали сирены воздушной тревоги. Так, в сторону центра страны в субботу, 6 августа, было выпущено 12 ракет, две из которых упали в море.

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По сведениям радиостанции, израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» может перехватить до 95 процентов ракет, летящих на города страны.

5 августа Израиль начал наносить удары в секторе Газа. В армии обороны страны заявили, что операция «Рассвет» проводится против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад». Помимо этого, в приграничных районах было объявлено особое положение. По словам премьер-министра страны Яира Лапида, цель этой операции — устранение конкретной угрозы гражданам еврейского государства. Военные пояснили, операция может продлиться не менее недели, на данном этапе переговоры о прекращении огня не ведутся.

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Ксения Жарова
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