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Стало известно о новых жертвах удара израильской армии

Армия Израиля заявила, что уничтожила десять боевиков в секторе Газа

Фото: Nasser Nasser / AP

Армия Израиля сообщила о новых жертвах своего удара по сектору Газа: ими стали десять боевиков «Исламского джихада» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом говорится в заявлении на сайте ЦАХАЛ.

«Было уничтожено около десяти боевиков, активистов, которых готовили к атакам с помощью противотанкового оружия и снайперской стрельбе. Военные базы и здания, используемые боевиками, также подверглись обстрелам», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля в ходе операции «Рассвет» уничтожила одного из лидеров радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» Тайсира Джабари. Сообщается, что представители группировки подтвердили гибель командира.

О начале масштабной операции против исламских экстремистов стало известно 5 августа. «ЦАХАЛ разрешает опубликовать название операции: "Рассвет", которая проводится против террористических целей палестинской группировки "Исламский джихад"», — рассказали в сообщении армейской пресс-службы.

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Николай Чигасов
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