Антироссиийские санкции стали причиной кризиса суши-индустрии в Японии

Yahoo News Japan: ответ России на санкции стал причиной кризиса суши-индустрии в Японии

Ответные меры России на западные санкции стали причиной кризиса суши-индустрии в Японии. Об этом сообщает Yahoo News Japan.

Самые распространенные ингредиенты для японских блюд лосось и икра резко подорожали на 30 процентов: средняя цена за килограмм импортного лосося и форели с 2017 по 2021 год составляла 1595 иен (около 11 долларов), тогда как в июне она повысилась до 2040 иен (больше 15 долларов).

Причиной роста цен стали авиаперелеты: ранее ингредиенты приобретались в Норвегии. На самолете они доставлялись в Японию через территорию РФ. Однако из-за введения Россией ограничений на полеты иностранных авиакомпаний в воздушном пространстве страны такие перевозки стали невозможны.

«Японские рестораны использовали сырой лосось из Норвегии, импорт которого до начала спецоперации осуществлялся прямыми авиарейсами, пролетавшими над Россией. Этот маршрут экономил огромное количество времени и денег. Однако с конца февраля Россия ввела ограничения на полеты в российском воздушном пространстве для иностранных авиакомпаний в качестве ответных мер на западные санкции», — сообщается в публикации. Авторы статьи также упомянули, что «из-за украинского кризиса и высоких цен на нефть произошел резкий скачок стоимости на все продукты питания», в том числе и на суши.

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