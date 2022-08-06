Ветврач назвал требующие похода в клинику симптомы у питомцев

Ветврач Дегтярова: при укусах и судорогах питомцев стоит привезти в клинику

Домашних питомцев рекомендуется раз в год приводить на диспансеризацию, кроме того, их нужно незамедлительно записывать на прием при ряде симптомов или резком изменении поведения. Об этом «Ленте.ру» рассказала ведущий ветврач Станции по борьбе с болезнями животных СЗАО Екатерина Дегтярова. Она назвала сигналы, указывающие на то, что животное срочно нуждается в осмотре специалиста.

Как вести себя при видимых повреждениях

В первую очередь, по словам ветврача, питомец нуждается в экстренной помощи при переломах, ранах и кровотечении. При этом важно знать, что при травме животное следует перевозить очень осторожно — лучше всего его зафиксировать и лишний раз не трогать. В случае кровотечения на поврежденное место нужно наложить тугую повязку, чтобы уменьшить кровопотерю, и только потом доставлять питомца в больницу, обратила внимание Дегтярова.

Летом значительно увеличивается количество падений с высоты. Как правило, из окон выпадают коты и кошки. Если такое произошло, очень важно сразу показать животное врачу. Причем это правило работает даже, если вам кажется, что питомец не пострадал. Дело в том, что коты или кошки могут ничего не сломать в результате падения, но при этом получить ушиб внутренних органов Екатерина Дегтярова ветврач

Исключаем угрозу бешенства

Кроме того, домашнее животное необходимо оперативно показать врачу в случае, если его покусали. Если же питомец укусил сородича или человека, владелец должен в течение 12 часов доставить его в государственную ветклинику, чтобы исключить бешенство, рассказала ветврач.

«Помимо агрессивного поведения есть ряд симптомов, которые могут указывать на то, что питомец заболел бешенством — обильное слюнотечение, повышение чувствительности к шуму, свету, прикосновениям, стремление спрятаться и отказ от воды. Также животное может начать вести себя, наоборот, чересчур ласково. Все эти сигналы обязательно должны насторожить хозяина. Тем более если любимец не вакцинирован против бешенства. Незамедлительно покажите животное специалисту, предварительно предупредив клинику о своих подозрениях», — добавила она.

Другие тревожные сигналы

Срочно отвезти питомца в ближайшую ветклинику следует, если вы заметили, что у него появились учащенный пульс и дыхание, асимметрия морды, судороги, проблемы с координацией движений, отсутствует мочеиспускание или, наоборот, оно стало чаще, изменился цвет видимых слизистых оболочек — они могут стать бледными или синими, предупредила Дегтярова. Если у питомца удушье, он начнет шумно дышать, а язык посинеет. Также она посоветовала обращать внимание на активность животного. Если питомец не реагирует на владельца и раздражители, это тоже повод для похода к врачу.

«Внезапное вздутие живота тоже требует срочной консультации у специалиста. Этот симптом может свидетельствовать о разнообразных проблемах: завороте кишок, перитоните, воспалении матки (у нестерилизованных животных), гельминтах и многом другом. Помимо этого, помощь любимцу нужна, если появилась рвота или диарея. Если вы знаете, чем именно отравилось животное, то сохраните остатки этой пищи и потом отдайте врачу на анализ, чтобы специалист как можно быстрее назначил правильное лечение», — подытожила Екатерина Дегтярова.

Помощь могут оказать и в государственных ветлечебницах, которых в Москве 26. Также в городе возможно вызвать и скорую помощь для животного.

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