ЦИАН: доля лояльных к квартирантам с животными арендодателей в Москве выросла до 40%

В июле 2022 года россиянам с кошками и собаками стало проще снять жилье в Москве — доля лояльных к животным арендодателей в столице выросла до 40 процентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Циан для профи».

По данным аналитиков ЦИАН, в июле предложение на рынке долгосрочной аренды жилья выросло в четыре раза по сравнению с январем — с 8,5 тысячи до 34 тысяч лотов. Рост конкуренции сказался на поведении собственников жилья, которые стали более терпимыми к разным категориям квартирантов.

Так, если в начале года лишь треть арендодателей соглашались на проживание в их квартире постояльцев с кошками или собаками, то к июлю таких владельцев стало чуть меньше половины. «Животные воспринимаются рантье как источник потенциального урона в квартире, поэтому по-прежнему меньше половины собственников готовы впустить арендатора с питомцем», — пояснила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.

По словам эксперта, часто готовые к заселению арендаторов с животными квартиры обладают более простым ремонтом, чтобы минимизировать риски порчи имущества. В связи с этим и ставки аренды таких объектов в среднем на 1-2 процента ниже, чем тех, куда нельзя заселиться с питомцами.

Ранее россиянам перечислили запрещенные в съемной квартире действия. По словам экспертов, не следует выбрасывать находящиеся внутри помещения вещи владельцев, делать ремонт без согласия собственника, передавать квартиру третьим лицам или использовать ее не по назначению.