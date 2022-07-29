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Россиянам с кошками и собаками стало проще снять жилье в Москве

ЦИАН: доля лояльных к квартирантам с животными арендодателей в Москве выросла до 40%

Фото: unsplash

В июле 2022 года россиянам с кошками и собаками стало проще снять жилье в Москве — доля лояльных к животным арендодателей в столице выросла до 40 процентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Циан для профи».

По данным аналитиков ЦИАН, в июле предложение на рынке долгосрочной аренды жилья выросло в четыре раза по сравнению с январем — с 8,5 тысячи до 34 тысяч лотов. Рост конкуренции сказался на поведении собственников жилья, которые стали более терпимыми к разным категориям квартирантов.

Так, если в начале года лишь треть арендодателей соглашались на проживание в их квартире постояльцев с кошками или собаками, то к июлю таких владельцев стало чуть меньше половины. «Животные воспринимаются рантье как источник потенциального урона в квартире, поэтому по-прежнему меньше половины собственников готовы впустить арендатора с питомцем», — пояснила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.

По словам эксперта, часто готовые к заселению арендаторов с животными квартиры обладают более простым ремонтом, чтобы минимизировать риски порчи имущества. В связи с этим и ставки аренды таких объектов в среднем на 1-2 процента ниже, чем тех, куда нельзя заселиться с питомцами.

Ранее россиянам перечислили запрещенные в съемной квартире действия. По словам экспертов, не следует выбрасывать находящиеся внутри помещения вещи владельцев, делать ремонт без согласия собственника, передавать квартиру третьим лицам или использовать ее не по назначению.

Нина Ташевская
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