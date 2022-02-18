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Названы запрещенные в съемной квартире действия

РБК: жильцам запрещено выбрасывать вещи владельца из съемной квартиры

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Эксперты назвали запрещенные в съемной квартире действия. Нарушение правил может привести к выселению жильцов и необходимости возместить убытки владельцу, уточняет РБК.

По договору найма, квартирантам запрещается выбрасывать вещи владельца. Жилье передается вместе с находящимся внутри имуществом, и на время действия соглашения за него отвечает наниматель. Квартиранты часто имеют право пользоваться этими вещами, переставлять их, но при переезде обязаны вернуть все на свои места. В противном случае собственник может взыскать стоимость пропажи. Квартирантам также нельзя делать ремонт без согласия владельца. Как правило, любыми ремонтными работами занимается собственник. В случаях когда ремонт требуется из-за нанесенного жильцами ущерба, собственник может потребовать их оплатить работы. Пересдавать квартиру в аренду нельзя, без письменного разрешения владельца это является противозаконным. Кроме того, запрещается использовать жилье не по назначению — организовывать в нем производство или основное рабочее место. Квартиру арендуют только для одной цели — обеспечить себе место проживания.

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Владелец может установить дополнительные правила. Часто квартирантам запрещается заводить не указанных в договоре детей и животных, курить в помещении и устраивать вечеринки. Иногда нельзя самостоятельно проводить уборку, приглашать гостей или оставлять их на ночь. По словам юриста адвокатского бюро Asterisk, последнее противоречит целям аренды — пользование квартирой подразумевает, что нанимателю можно принимать у себя людей. Касательно визитов самого собственника, жильцы обязаны впускать его только в установленное в договоре время. «Жилище является элементом частной жизни, неприкосновенность которой охраняется законом, и посещение арендодателем сдаваемой квартиры без разрешения нанимателя является нарушением прав последнего», — отметила замдиректора департамента аренды квартир риелторской компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

По словам управляющего директора сети офисов недвижимости «Миэль» Марии Жуковой, досрочное расторжение договора собственником обычно происходит из-за следующего: проживание в квартире не оговоренных в договоре лиц, задержка оплаты аренды, нахождение в квартире не указанных в договоре животных, использование жилья не по назначению, систематическое нарушение правил общежития. «Указанные причины ранжированы по частоте. Они универсальны и не меняются годами. Сам договор аренды должен быть составлен так, чтобы по нему можно было требовать исполнения условий в полиции или в суде», — добавила Жукова.

Ранее эксперты оценили риск лишиться жилья при «серой» аренде. По словам риелтора Олега Бендрикова, выселить из квартиры при обнаружении нарушений могут только тех, которые не заключали договор с собственниками. Если документ подписан, то наниматели имеют право проживать в квартире и оплачивать коммунальные платежи от своего имени, а ответственность за неуплату налогов ляжет на владельца недвижимости. При этом доказать факт нелегальной аренды практически невозможно. Владелец может представить проживающих в квартире людей как своих родственников.

Александра Качан
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