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Первый из трех покинувших порт Украины сухогруз с зерном прибыл к Стамбулу

TRT: покинувший украинский порт сухогруз Navy Star прибыл к Стамбулу

Фото: Shutterstock

Первый из трех иностранных зерновозов, которые ранее были заблокированы в Одессе и Черноморске, прибыл к Стамбулу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал TRT.

Речь идет о сухогрузе Navy Star под флагом Панамы. Отмечается, что он встал на стоянку в районе Сарыер в европейской части Стамбула. После него в порт прибудет турецкий зерновоз Polarnet и судно Rojen под флагом Мальты. Они уже находятся в территориальных водах Турции.

Сухогрузы досмотрят представители Совместного координационного центра. После этого они смогут войти в пролив Босфор и отправиться к конечным точкам своих маршрутов. Судна перевозят 58 тысяч тонн кукурузы.

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна и продовольствия через Черное море. В рамках договора Киев и Москва условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.

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Евгений Шульгин
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