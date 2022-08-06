17-летняя россиянка вылетела из кресла аттракциона и погибла

В Орле подросток вылетела с аттракциона во время движения и погибла

В городском парке города Орел 17-летняя девушка сорвалась с аттракциона «Орбита» и погибла. Об этом сообщает «Вечерний Орел».

По сведениям издания, подросток вылетела из кресла во время движения. Прибывшие на место врачи доставили пострадавшую в больницу, однако спасти ее не удалось.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в Нижнем Новгороде школьницы попали в больницу с переломами после посещения аттракциона «Бумеранг». Отмечается, что вначале каракуль работала в нормальном режиме, однако в какой-то момент стала неуправляемой: аттракцион сам включился и начал заново крутиться. В результате неисправный механизм защемил девочкам голени.

