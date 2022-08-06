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Трамп назвал американцев «выпрашивающей нацией» из-за политики Байдена

Экс-президент США Трамп заявил, что американцы выпрашивают нефть у Венесуэлы из-за Байдена

Фото: Marco Bello / Reuters

Американцы стали нацией, которая вынуждена выпрашивать нефть у Саудовской Аравии и Венесуэлы, из-за провальной политики президента США Джо Байдена. Об этом завил экс-лидер страны Дональд Трамп на выступлении в Уокешо (штат Висконсин) в ходе митинга перед своими сторонниками, трансляцию которого вел телеканал Newsmax.

Он отметил, что США утратили статус энергетически независимой страны. По мнению Трампа, спустя всего два года политики Байдена американцы превратились в «нацию, терпящую неудачу».

«Мы — нация, которая выпрашивает у Венесуэлы, Саудовской Аравии и многих других нефть. <...> Но у нас под ногами больше жидкого золота, чем в любой другой стране мира», — сказал он.

Кроме того, Трамп в очередной раз обрушился с критикой на действующего американского лидера, возложив на его администрацию ответственность за рекордную инфляцию и падение фондовых рынков.

Ранее бывший президент США раскритиковал визит спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань и назвал ее сумасшедшей.

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Анна Щербакова
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