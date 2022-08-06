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В Белом доме прокомментировали заявления о репетиции захвата Тайваня в Китае

Белый дом: имитации атак Китая на Тайвань направлены на изменение статуса-кво

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Действия Пекина в зоне Тайваньского пролива ведут к эскалации, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Вашингтон прокомментировал заявление министерства обороны Тайваня об отработке китайскими военными действий по имитации атак на остров. По мнению американской стороны, действия Пекина направлены на изменение статуса-кво, повышают напряженность и риск просчета. «Они являются провокационными, безответственными», — прокомментировали в США заявления о репетиции захвата Тайваня в Китае.

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В Белом доме напомнили, что США добиваются мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива.

Ранее посол Китая в США Цинь Ган призвал Вашингтон исправить последствия визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. В посольстве КНР отметили, что американской стороне стоит воздержаться от действий, которые могут повлечь за собой дальнейшую эскалацию напряженности в Тайваньском проливе, ровно как и в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

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Марина Совина
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