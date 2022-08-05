Китай призвал США исправить последствия визита Пелоси на Тайвань

Посол Китая Цинь Ган призвал США исправить последствия визита Пелоси на Тайвань

Посол Китая в США Цинь Ган призвал Вашингтон исправить последствия визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты должны соблюдать свои обязательства и придерживаться политики единого Китая, а также не поддерживать независимость Тайваня.

В посольстве КНР отметили, что американской стороне стоит воздержаться от действий, которые могут повлечь за собой дальнейшую эскалацию напряженности в Тайваньском проливе, ровно как и в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

«Американская сторона должна понести полную ответственность за сложившуюся ситуацию», — отметили в дипмиссии.

Власти Китая решили ввести санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее родственников после визита политика на Тайвань. В МИД отметили, что Пелоси посетила остров, несмотря на протесты со стороны Пекина. В КНР сочли это жестким вмешательством во внутреннюю политику Китая.

Пекин также остановил военное сотрудничество с США из-за того, что Вашингтон принял решение о поездке Пелоси, несмотря на многочисленные протесты со стороны Китая. Спикер прибыла с официальным визитом на Тайвань 2 августа.