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Названо орудие удара по многоэтажке в Алчевске ЛНР

В СЦКК сообщили, что снаряд по многоэтажке в Алчевске ЛНР был выпущен из РСЗО HIMARS

Фото: Keystone Press Agency/ Globallookpress.com

Снаряд, попавших в многоэтажный дом в Алчевске Луганской народной республики был выпущен из реактивной системы залпового огня HIMARS, орудие удара назвали в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре координации и контроля (СЦКК).

Сообщается, что обстрел с применением одной ракеты из указанного типа вооружений был зафиксирован в 18:45 в субботу, 6 августа.

Ранее прокуратура ЛНР сообщила, что в многоэтажный дом в Алчевске попал снаряд, в результате один человек погиб, девять получили ранения, в том числе несовершеннолетний.

На место выехали сотрудники ведомства, по результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса ЛНР за применение запрещенных методов ведения войны и геноцид.

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Марина Совина
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