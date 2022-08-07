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В Екатеринбурге обнаружили артефакты времен основания города

Археологи обнаружили в центре Екатеринбурга посуду и предметы быта XVIII–XIX веков

Фото: музей истории Екатеринбурга

Археологи Музея истории Екатеринбурга обнаружили в центре города древние артефакты времен основания города. Об этом сообщает портал E1.

Так, ученые нашли посуду и предметы быта, которые относятся к XVIII–XIX векам. Среди других находок — старинные сосуды из керамики (горшки и жаровни), гвозди, топор и фрагменты кирпичного здания и деревянного помоста.

Работы проводились на площади около 36 тысяч квадратных метров. «Фактически нам удалось подтвердить то, что ранее было известно из письменных источников и старых планов города», — рассказал замдиректора музея Игорь Пушкарев.

Ранее в июле участники археологической экспедиции нашли редкий артефакт в Брянской области. Специалисты обнаружили кремневый нож, изготовленный не менее 80 тысяч лет назад.

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Мария Гейн
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