В Екатеринбурге обнаружили артефакты времен основания города

Археологи обнаружили в центре Екатеринбурга посуду и предметы быта XVIII–XIX веков

Археологи Музея истории Екатеринбурга обнаружили в центре города древние артефакты времен основания города. Об этом сообщает портал E1.

Так, ученые нашли посуду и предметы быта, которые относятся к XVIII–XIX векам. Среди других находок — старинные сосуды из керамики (горшки и жаровни), гвозди, топор и фрагменты кирпичного здания и деревянного помоста.

Работы проводились на площади около 36 тысяч квадратных метров. «Фактически нам удалось подтвердить то, что ранее было известно из письменных источников и старых планов города», — рассказал замдиректора музея Игорь Пушкарев.

Ранее в июле участники археологической экспедиции нашли редкий артефакт в Брянской области. Специалисты обнаружили кремневый нож, изготовленный не менее 80 тысяч лет назад.