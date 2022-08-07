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Задержанная в Косове российская журналистка вышла на связь

Российскую журналистку «КП» Асламову отпустили после задержания в Косово

Фото: Fatos Bytyci / Reuters

Корреспондентка «Комсомольской правды» Дарья Асламова, которая попала под стражу в самопровозглашенном Косово, вышла на связь после задержания. Об этом пишет KP.RU.

По словам журналистки, она находится в городе Рашка на сербско-косовской границей. Она самостоятельно добиралась на границе на автобусе после того, как ее отпустили.

«До границы я добралась к четырем утра. Сербские пограничники меня тоже допрашивали. Выясняли, почему нет отметки о депортации», — заявила Асламова.

Представительницу СМИ задержали в субботу, 6 августа, при попытке въезда в регион. Глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла заявил, что российскую журналистку подозревают в шпионаже. «Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки, и что она действовала под видом журналиста», — добавил он. О каких странах и фактах идет речь, он раскрывать не стал.

Как утверждает «Комсомольская правда», журналистка работала над
спецрепортажем, который был связан с ростом напряжения между Сербией и Косовом, прежде чем ее задержали власти непризнанного образования.

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Варвара Кошечкина
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