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Российскую журналистку задержали в самопровозглашенном Косово

Российская журналистка «КП» Дарья Асламова попала под стражу в самопровозглашенном Косово

Фото: Festim Beqiri / Globallookpress.com

Корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова попала под стражу в самопровозглашенном Косово, сообщил глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла, передает «КП».

Представительницу СМИ задержали в субботу, 6 августа, при попытке въезда в регион. Как уточнил Швецла, ее подозревают в шпионаже. «Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки, и что она действовала под видом журналиста», — добавил он. О каких странах и фактах идет речь, он раскрывать не стал.

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Глава МВД добавил, что журналистка якобы «участвовала в боевых действиях на Украине», но привести доказательства не смог.

По данным редакции, Асламова была в Сербии по заданию газеты. Она перестала выходить на связь с момента своего задержания.

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Марина Совина
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