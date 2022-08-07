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Задержанная в Косове российская журналистка перестала выходить на связь

Российская журналистка Асламова перестала выходить на связь после задержания в Косове

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Журналистка газеты «Комсомольская правда» Дарья Асламова перестала выходить на связь с момента своего задержания в самопровозглашенной республике Косово. Об этом сообщается в материале газеты.

По ее данным, журналистка работала над
спецрепортажем, который был связан с ростом напряжения между Сербией и Косовом, прежде чем ее задержали власти непризнанного образования.

О задержании Асламовой ранее сообщил глава МВД самопровозглашенной республики Косово Джеляль Швецла. «Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста», — зявил министр. При этом он не уточнил, какие страны и доказательства имеются в виду. Также Швецла утверждает, что Асламова «участвовала в боевых действиях на Украине», однако не привел этому доказательств.

Обострение на сербско-косоварской границе началось 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

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Марина Совина
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