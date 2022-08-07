Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Косово заявили о задержании российской журналистки

В МВД Косово заявили о задержании российской журналистки Асламовой по обвинению в шпионаже

Фото: Hazir Reka / Reuters

Глава МВД самопровозглашенной республики Косово Джеляль Швецла заявил о задержании корреспондента «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже. Об этом пишет РИА Новости.

«Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста», — зявил министр. При этом он не уточнил, какие страны и доказательства имеются в виду.

Также Швецла утверждает, что Асламова «участвовала в боевых действиях на Украине», однако не привел этому доказательств.

Обострение на сербско-косоварской границе началось 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев оценил предложение Зеленского конфисковать российские активы на Украине
Ученые нашли способ борьбы с бедностью
В Косово заявили о задержании российской журналистки
Украина обвинила американского историка в российской пропаганде
Названо орудие удара по многоэтажке в Алчевске ЛНР
Врач назвала основную причину невозможности похудеть
Пушков назвал самый страшный кошмар Брюсселя
Чешские карандаши подорожают из-за запрета России на вывоз древесины
Стало известно о скорой поставке оружия США на Украину на миллиард долларов
Стала известна история появления самого известного магазина страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.