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В Сербии сообщили о переброске сил полиции из Приштины на север Косово

«Вечерне новости»: спецподразделения полиции выдвинулись из Приштины на север Косово

Фото: Vedat Xhymshiti/ Globallookpress.com

В Сербии сообщили о переброске сил полиции на север Косово, как пишет газета «Вечерне новости», полицейские спецподразделения непризнанной республики (ROSU) выдвинулись из Приштины к месту протестов сербов.

По информации сербского издания, представители полиции имеют при себе водометы, их сопровождает несколько бригад скорой помощи.

В северных районах Косово, в Косовска-Митровице вечером 31 июля прозвучали сирены воздушной тревоги, сербы строят баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово в полночь начнет силовую операцию против сербов. По его словам, власти самопровозглашенной республики перекроют въезд гражданам с сербскими документами и будут требовать перерегистрации автомобилей на косовские номера.

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Марина Совина
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