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Глава Минобороны Израиля поручил готовиться к боевым действиям

Глава Минобороны Израиля Ганц поручил готовиться к боевым действиям после оценки ситуации
Бени Ганц

Бени Ганц. Фото: Gil Cohen-Magen / Reuters

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц поручил силовым структурам готовиться к боевым действиям после оценки ситуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в министерстве, Ганц обсудил ситуацию с высокопоставленными главами силовых структур, включая начальника генштаба армии, директора спецслужбы Моссад и главу ШАБАК. «По завершении заседания министр Ганц поручил оборонному ведомству поддерживать готовность к боевым действиям», — добавили там.

Ранее AFP сообщало, что радикальная группировка «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) заключила перемирие с Израилем.

5 августа Израиль начал наносить удары в секторе Газа. В армии обороны страны заявили, что операция «Рассвет» проводится против группировки «Исламский джихад». Помимо этого, в приграничных районах было объявлено особое положение. 7 августа премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей военной операции в секторе Газа.

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Марина Совина
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