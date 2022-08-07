В Совфеде рассказали о желающей побороться с Китаем Литве

Сенатор Климов предположил, что Литва хочет побороться не только с Россией, но и с Китаем

Литва, вероятно, желает побороться не только с Россией, но и с Китаем. Такое предположение высказал глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов в своем Telegram-канале в воскресенье, 7 августа.

Таким образом сенатор прокомментировал визит литовской делегации во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте на Тайвань.

«Видимо, постсоветской Прибалтике мало проблем с РФ и они решили одновременно побороться с КНР?» — написал Климов.

Литовская делегация прибыла на Тайвань с пятидневным визитом ранее 7 августа. Целью поездки стало укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах.

В 2021 году в Вильнюсе открылось официальное представительство Тайваня, что вызвало обострение в отношениях страны с Китаем. Пекин отозвал посла из Литвы и обратился к литовской стороне с просьбой отозвать своего представителя из КНР.