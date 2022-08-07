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На Тайвань прибыла литовская делегация

Делегация из Литвы во главе с замминистра транспорта Вайчюкявичюте прибыла на Тайвань

Фото: Christian Spicker / Globallookpress.com

На Тайвань с пятидневным визитом прибыла делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций страны Агне Вайчюкявичюте, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел острова.

Как уточнили в МИД, целью визита является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах. «Тайвань сердечно приветствует Агне Вайчюкявичюте и ее делегацию! Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного визита», — говорится в сообщении.

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Ожидается, что делегация встретится с представителями министерства транспорта и посетит производство электробусов.

В 2021 году в Вильнюсе открылось официальное представительство Тайваня, из-за чего отношения страны с Китаем обострились. Китай отозвал посла из Литвы после того, как в Вильнюсе решили открыть диппредставительство Тайваня. Пекин выразил решительный протест против подобного шага и обратился к литовской стороне с просьбой отозвать своего представителя из Китая.

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Марина Совина
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