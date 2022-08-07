В США рассказали о пропадающей на Украине помощи Запада

Телеканал CBS снял фильм о том, что помощь Запада не попадает на фронт и не контролируется

Американский телеканал CBS снял документальный фильм «Arming Ukraine» («Вооружая Украину»), в котором рассказывается о том, что помощь Запада пропадает на Украине, не попадая на фронт, а страны, оказывающие ее, не в состоянии контролировать использование.

На кадрах высказываются подозрения в том, что значительная часть вооружений оседает на черном рынке, только 30 процентов оказываются у Вооруженных сил Украины, остальное может попасть «в неправильные руки» и спровоцировать нестабильность, как произошло в Ливии, Ираке и Афганистане.

Ветеран морской пехоты США Энди Милбурн отметил, что части на передовой не получают заявленного снабжения, например, дронов, барражирующих боеприпасов Switchblade, касок, бронежилетов и многого другого. «Мне кажется, что если вы не видите, куда идут все эти штуки, то, да, создается впечатление черной дыры», — добавил он.

Еще один герой фильма, глава волонтерской организации «Синее и желтое» Джонас Охман указал на коррупцию и бюрократию, мешающую отслеживанию западной помощи. Это подтверждает и старший кризисный советник правозащитной организации Amnesty International Донателла Ровера, она отмечает отсутствие данных о распределении иностранных поставок и говорит об отсутствии механизма, который позволил бы понять, как они используются и каким образом будут применяться.

Ранее на создание фильма американским телеканалом CBS обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков. «Американская телекомпания CBS выпустила документальный телефильм, в котором утверждается, что до 70 процентов военной помощи Запада разворовывается на Украине», — заявил он.

