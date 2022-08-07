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В Минобороны заявили о досрочной отправке Киевом мобилизованных на передовую

В МО РФ заявили, что Киев досрочно отправляет на передовую мобилизованных из-за потерь ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Киев начал досрочно отправлять на передовую мобилизованных граждан из-за высоких потерь, которые несут Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе спецоперации. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили журналистам в Минобороны России.

«Из-за высоких потерь режим [президента Украины Владимира] Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий в Донбассе», — заявили в военном ведомстве.

Там уточнили, что речь идет, в частности, о мобилизованных, которые недавно начали проходить подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области. Кроме того, на фронт прямо из госпиталей направляют и раненых, которые еще не успели полностью восстановиться.

Ранее, 6 августа, в российском Минобороны заявили, что ВСУ понесли массовые потери в Николаевской области. При этом точные данные не назывались.

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Варвара Кошечкина
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