В Минобороны России заявили о массовых потерях ВСУ в Николаевской области

Минобороны России сообщило, что ВСУ понесли массовые потери в Николаевской области

Министерство обороны России заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли массовые потери в Николаевской области. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 6 августа.

В ведомстве не раскрыли точные цифры потерь ВСУ. При этом там объявили, что «военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении».

Ранее в Минобороны рассказали, что российские военные уничтожили более 400 бойцов бригады ВСУ в Херсонской области.

Накануне глава Николаевской области Виталий Ким объявил, что в региональном центре на выходные дни будет введен комендантский час.