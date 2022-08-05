Украинский город на юге страны решили «закрыть» на выходные

На Украине «закроют» на выходные Николаев, в городе вводится комендантский час

В Николаеве вводится комендантский час. О том, что город на юге Украины решили «закрыть» на выходные, заявил глава Николаевской области Виталий Ким, передает РИА Новости.

Он отметил, что на предстоящих выходных в «закрытом» городе все граждане будут находиться дома. «Мы работаем и по коллаборантам (добровольное взаимодействие с врагом — прим. «Ленты.ру») в том числе», — сказал Ким.

Украинские СМИ сообщали, что Николаев закроют на несколько дней для рейда, чтобы найти людей, которые будут добровольно взаимодействовать с российской стороной. Ким также отмечал, что необходимо пресечь попытки слежки за местами расположения военных, систем ПВО «или чего-либо». Местные власти планировали «мероприятия по комендантскому часу и обработке нехороших людей» в городе.

В конце июля губернатору Николаевской области стало известно о коллаборантах в городе. Он заявлял, что подозревает всех граждан Николаева в общении с Россией. «Я подозреваю всех. Но в нашем городе их только несколько», — пояснил политик. В то же время, по словам Кима, на данный момент арестованы десятки людей, которых якобы были в сговоре с российской стороной.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.