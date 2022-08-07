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Двое мужчин госпитализированы после драки в Химках

В Химках произошла драка с применением травматического пистолета, двоих госпитализировали

Фото: Shutterstock

В подмосковных Химках произошла массовая драка, в результате двоих мужчин госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ Новости».

Потасовка произошла на стоянке возле магазина на улице Германа Титова между двумя группами мужчин. Двое из них начали рукоприкладство при помощи кулаков, затем в драку вступили еще по несколько человек с одной и с другой стороны конфликта. Вскоре один из участников происходящего достал травматический пистолет и открыл огонь в сторону противников.

Полиция уже возбудила уголовное дело, компания мужчин, участник которой стрелял из пистолета, скрылась на автомобилях марки BMW и Mercedes.

5 августа стало известно о ножевом ранении в московском барбершопе. Сотрудник киргизского происхождения Иляс (фамилия не уточняется -- прим. «Ленты.ру») пырнул ножом начальника во время ссоры. В результате, руководителя увезли в больницу, а виновника задержали.

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Василий Мека
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