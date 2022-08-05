В российском барбершопе парикмахер пырнул ножницами начальника

В барбершопе BarbarossA в Москве сотрудник пырнул ножницами начальника во время ссоры

Сотрудник российского барбершопа BarbarossA Иляс (фамилия не уточняется) пырнул ножом начальника во время ссоры. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В среду, 3 августа, парикмахер киргизского происхождения остро отреагировал на замечание руководителя и учинил драку, которую прекратили коллеги. Конфликтующие стороны вышли на улицу, где работник ударил нанимателя в живот рабочими ножницами, которые взял с собой для самообороны. В результате начальника увезли в больницу, а виновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Известно, что управляющий салона в Москве регулярно штрафовал работников за опоздания, беспорядки на рабочем месте и другие оплошности. Уточняется, что 18-летний барбер не соблюдал правила работодателя, чем провоцировал конфликты.

В мае участник реалити-шоу «Дом-2» Тигран Круглов устроил погром в салоне красоты на Базовской улице в Москве из-за жалобы жены на неудачную прическу. На камеру наблюдения попало, как мужчина забежал в заведение и начал наносить удары ногой по предметам на глазах у двух сотрудниц. Затем Круглов несколько раз выходил за дверь комнаты, после чего возвращался и продолжал крушить студию.