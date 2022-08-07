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Женщина отрастила бороду и отказалась бриться вопреки критике окружающих

Американка Дакота Кук отрастила бороду и перестала бриться вопреки критике окружающих

Кадр: J Shanu / YouTube

Американка отрастила бороду и отказалась сбривать волосы на лице вопреки негативу со стороны окружающих. Материал на эту тему публикует The Sun.

Жительница Лас-Вегаса Дакота Кук рассказала, что всю жизнь избавлялась от нежелательной растительности на щеках и подбородке посредством бритья или восковой эпиляции. «С 13 лет мне приходилось бриться дважды в день, чтобы лицо оставалось гладким. Врачи так и не смогли определить точной причины такого роста бороды», — пояснила женщина.

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По словам девушки, она решила не идти на поводу у общества, поэтому приняла свою нестандартную внешность и перестала бриться спустя 10 лет ежедневных процедур. Собеседница издания призналась, что сначала ей все же хотелось удалить волосы из-за хейта, но поддержка семьи и друзей помогла ей полюбить себя.

«Иногда люди критикуют меня, а какие-то незнакомцы даже фотографируют на улице. Сначала меня беспокоило мнение окружающих, но вскоре я перестала обращать внимание на какой-либо негатив в свой адрес. Полюбите себя и вам станет все равно!» — высказалась она в заключение.

Ранее сообщалось, что жительница Казахстана похвасталась бородой, которую она растила 35 лет и ни разу не брила. К моменту появления бороды женщина давно была замужем, родила сына и дочь.

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Карина Черных
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