Израиль подтвердил перемирие с «Исламским джихадом»

Израиль подтвердил, что перемирие с «Исламским джихадом» наступает с 23:30

Израиль подтвердил, что перемирие с радикальной группировкой «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) наступает с 23:30 по местному времени. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Как отметил израильский чиновник, в случае нарушения режима Израиль оставляет за собой право применить силу. «Мы не позволим никакому фактору нарушать повседневную жизнь жителей Израиля», — сказал он.

Ранее AFP сообщило, что «Исламский джихад» заключил перемирие с Израилем. Об этом объявит посредник из Египта, который ведет переговоры со сторонами.

5 августа Израиль начал наносить удары в секторе Газа. В армии обороны страны заявили, что операция «Рассвет» проводится против группировки «Исламский джихад». Помимо этого, в приграничных районах было объявлено особое положение. 7 августа премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей военной операции в секторе Газа.