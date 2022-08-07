Индия и США проведут учения около индийско-китайской границы

CNN: США и Индия проведут совместные учения в 100 километрах от спорной границы с Китаем

США и Индия проведут совместные учения в 100 километрах от спорной границы между Китаем и Индией, передает CNN.

Телеканал узнал, что тренировки запланированы на середину октября. Их организуют на высоте 10 тысяч футов (около трех километров) в горном районе Аули в штате Уттаракханд близ индийско-китайской границы.

Представитель Пентагона уточнил, что партнерство с Индией является «одним из наиболее важных элементов общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Ожидается, что индийская армия покажет свои стратегии ведения боевых действий на большой высоте, а американские военнослужащие продемонстрируют ряд приемов, которые можно использовать в этих условиях.

Совместные индийско-американские маневры «Yudh Abhyas» проходят регулярно на территории двух стран.

В октябре 2021 года на северо-востоке Индии местные военные патрули столкнулись с китайскими. Индо-китайский конфликт в восточном Ладакхе обострился в мае 2020 года, когда между пограничниками обеих стран произошли кровопролитные столкновения. Пограничный конфликт двух стран, вызванный отсутствием четкой демаркационной линии, продолжается с 1950-х годов. Китай не признает так называемую линию Макмагона, определявшую границу между Тибетом и владениями Индии. Обе стороны заявляют о незаконной оккупации своих земель.