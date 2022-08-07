Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Индия и США проведут учения около индийско-китайской границы

CNN: США и Индия проведут совместные учения в 100 километрах от спорной границы с Китаем

Фото: Liu Fang / Globallookpress.com

США и Индия проведут совместные учения в 100 километрах от спорной границы между Китаем и Индией, передает CNN.

Телеканал узнал, что тренировки запланированы на середину октября. Их организуют на высоте 10 тысяч футов (около трех километров) в горном районе Аули в штате Уттаракханд близ индийско-китайской границы.

Представитель Пентагона уточнил, что партнерство с Индией является «одним из наиболее важных элементов общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Ожидается, что индийская армия покажет свои стратегии ведения боевых действий на большой высоте, а американские военнослужащие продемонстрируют ряд приемов, которые можно использовать в этих условиях.

Совместные индийско-американские маневры «Yudh Abhyas» проходят регулярно на территории двух стран.

В октябре 2021 года на северо-востоке Индии местные военные патрули столкнулись с китайскими. Индо-китайский конфликт в восточном Ладакхе обострился в мае 2020 года, когда между пограничниками обеих стран произошли кровопролитные столкновения. Пограничный конфликт двух стран, вызванный отсутствием четкой демаркационной линии, продолжается с 1950-х годов. Китай не признает так называемую линию Макмагона, определявшую границу между Тибетом и владениями Индии. Обе стороны заявляют о незаконной оккупации своих земель.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США заявили о готовности пойти на «экстраординарные» меры для обмена Грайнер
Индия и США проведут учения около индийско-китайской границы
Израиль сообщил о гибели высокопоставленного командира «Исламского джихада»
Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны
Задержанная в Косове российская журналистка перестала выходить на связь
Путин пригласил Эрдогана на встречу ШОС в Узбекистане
Стало известно о борьбе Европы и Азии за российский газ
Экс-спецпредставитель США по Украине предрек Киеву «сверхтяжелые времена»
Трамп назвал визит Пелоси на Тайвань сыгравшим на руку Китаю
В США рассказали о пропадающей на Украине помощи Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.