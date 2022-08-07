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В Крыму с обрыва упал джип с туристами

В Крыму с мыса Тарханкут в воду упал джип с двумя туристами

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вечером 6 августа с мыса Тарханкут на западе Крыма в воду упал джип с двумя туристами, передает Telegram-канал «Октагон.Крым».

«На мысе Тарханкут водитель автомобиля припарковался на краю живописного обрыва скалы, но машина внезапно начала движение вперед и упала в воду. Инцидент произошел в районе села Оленевка», — говорится в сообщении. Пассажирка госпитализирована с черепно-мозговой травмой и переломом челюсти, о травмах мужчины не сообщается.

Ранее стало известно, что британская туристка, которая пошла в поход по горной местности на поиски «секретного» места из TikTok, сорвалась со скалы и разбилась насмерть.

Трагедия произошла в декабре 2021 года, однако известно о ней стало только сейчас, по завершении расследования гибели туристки. 47-летняя учительница Виктория Наоми Лак отправилась вместе с парнем Мэтью Рэднором и их собакой в национальный парк Сноудония в Уэльсе, чтобы посетить уединенный водоем возле перевала Лланберис. Отмечается, что об этом месте пара узнала из TikTok — благодаря красивым фото и видео локация быстро стала популярной в социальных сетях.

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Василий Мека
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