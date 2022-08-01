Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Заблудившаяся в глуши туристка упала со скалы в попытках найти место из TikTok

Британка отправилась в горы в поисках места из TikTok и погибла, сорвавшись со скалы

Фото: Mike Peel / Wikimedia

Британская туристка, которая пошла в поход по горной местности на поиски «секретного» места из TikTok, сорвалась со скалы и разбилась насмерть. Об этом пишет New York Post.

Трагедия произошла в декабре 2021, однако известно о ней стало только сейчас, по завершению расследования гибели туристки. 47-летняя учительница Виктория Наоми Лак отправилась вместе с парнем Мэтью Рэднором и их собакой в национальный парк Сноудония в Уэльсе, чтобы посетить уединенный водоем возле перевала Лланберис. Отмечается, что об этом месте пара узнала из TikTok — благодаря красивым фото и видео локация быстро стала популярной в социальных сетях.

Материалы по теме:
«Неужели я умру прямо здесь?» Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
«Неужели я умру прямо здесь?»Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
12 декабря 2020
«Я остался жив лишь чудом». Истории военного репортера, который побывал в самых горячих точках планеты и объехал весь мир
«Я остался жив лишь чудом».Истории военного репортера, который побывал в самых горячих точках планеты и объехал весь мир
18 мая 2021

Как рассказал Рэднор, они заблудились на хребте Криб-Гох, так как отправились в поход без карт и навигации в телефонах. Чтобы выбраться из глухого района и найти тропу, пара решила разделиться — Лак начала спускаться вниз, а ее партнер пошел с собакой по более простому маршруту. Когда мужчина услышал крик возлюбленной, он понял, что что-то произошло: британец попытался сразу сообщить об инциденте в экстренную службу, однако у него сел телефон.

Впоследствии к месту происшествия прибыл спасательный вертолет. Лак нашли и подняли на борт, однако женщина скончалась от полученных при падении с высоты травм. Ее смерть признали несчастным случаем.

Ранее в мае туристка из Румынии трагически погибла в Таиланде при попытке сделать селфи на вершине водопада На Муанг. Отмечалось, что девушка поскользнулась на мшистой поверхности и упала с обрыва вниз головой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Появились подробности визита Пелоси на Тайвань
Врач перечислила россиянкам продукты для роста волос
Молдавия отказалась от встречи с представителем Приднестровья
Умер заочно осужденный Литвой на 12 лет бывший командир спецназа «Альфа»
ЦБ назвал главные инфляционные риски
Посла России вызвали в МИД Швеции
Макрон пообещал Зеленскому помочь восстановить Украину
Байден сдал третий положительный тест на COVID-19
Грызлов оценил ход спецоперации на Украине
Многодетный россиянин заживо сжег жену при гостях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.