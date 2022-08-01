Заблудившаяся в глуши туристка упала со скалы в попытках найти место из TikTok

Британка отправилась в горы в поисках места из TikTok и погибла, сорвавшись со скалы

Британская туристка, которая пошла в поход по горной местности на поиски «секретного» места из TikTok, сорвалась со скалы и разбилась насмерть. Об этом пишет New York Post.

Трагедия произошла в декабре 2021, однако известно о ней стало только сейчас, по завершению расследования гибели туристки. 47-летняя учительница Виктория Наоми Лак отправилась вместе с парнем Мэтью Рэднором и их собакой в национальный парк Сноудония в Уэльсе, чтобы посетить уединенный водоем возле перевала Лланберис. Отмечается, что об этом месте пара узнала из TikTok — благодаря красивым фото и видео локация быстро стала популярной в социальных сетях.

Как рассказал Рэднор, они заблудились на хребте Криб-Гох, так как отправились в поход без карт и навигации в телефонах. Чтобы выбраться из глухого района и найти тропу, пара решила разделиться — Лак начала спускаться вниз, а ее партнер пошел с собакой по более простому маршруту. Когда мужчина услышал крик возлюбленной, он понял, что что-то произошло: британец попытался сразу сообщить об инциденте в экстренную службу, однако у него сел телефон.

Впоследствии к месту происшествия прибыл спасательный вертолет. Лак нашли и подняли на борт, однако женщина скончалась от полученных при падении с высоты травм. Ее смерть признали несчастным случаем.

Ранее в мае туристка из Румынии трагически погибла в Таиланде при попытке сделать селфи на вершине водопада На Муанг. Отмечалось, что девушка поскользнулась на мшистой поверхности и упала с обрыва вниз головой.