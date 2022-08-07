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Дочерняя компания «Еврохима» в Литве начала работу впервые после санкций

Литовская дочерняя компания «Еврохима» начала работу впервые после санкций

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Дочернее предприятие «Еврохима», литовский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa, возобновило работу впервые после введенных санкций против экс-члена совета директоров компании Андрея Мельниченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющую обязанности гендиректора завода Регвиту Ивановене.

«Сегодня запущен цех по производству серной кислоты, а в понедельник приступим к производству удобрений», — заявила она. Ивановене также сообщила, что в августе предприятие начнет работать на 70 процентов своей мощности, в цеха ожидается возвращение 80 процентов работников.

Lifosa остановил работу в начале апреля, попав под антироссийские санкции. Вскоре Мельниченко, который и стал поводом для санкционирования завода, покинул совет директоров и бенефициаров «Еврохима».

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Василий Мека
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