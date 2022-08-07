Дочерняя компания «Еврохима» в Литве начала работу впервые после санкций

Литовская дочерняя компания «Еврохима» начала работу впервые после санкций

Дочернее предприятие «Еврохима», литовский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa, возобновило работу впервые после введенных санкций против экс-члена совета директоров компании Андрея Мельниченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющую обязанности гендиректора завода Регвиту Ивановене.

«Сегодня запущен цех по производству серной кислоты, а в понедельник приступим к производству удобрений», — заявила она. Ивановене также сообщила, что в августе предприятие начнет работать на 70 процентов своей мощности, в цеха ожидается возвращение 80 процентов работников.

Lifosa остановил работу в начале апреля, попав под антироссийские санкции. Вскоре Мельниченко, который и стал поводом для санкционирования завода, покинул совет директоров и бенефициаров «Еврохима».