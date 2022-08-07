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В США осудили новый «план» мобилизации Зеленского

Grayzone: Зеленский освобождает осужденных педофилов для подкрепления истощенной армии

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский освобождает осужденных педофилов для подкрепления истощенной армии. О таком новом плане мобилизации рассказала в статье для американского издания Grayzone журналистка Эша Кришнасвами.

Так обозреватель отреагировала на информацию о досрочном освобождении бывшего командира нацбатальона «Торнадо» Руслана Онищенко. «Онищенко известен как неуравновешенный психопат, причастный к сексуальным домогательствам к детям, жестоким пыткам заключенных и убийствам», — сказала она.

Журналистка осудила Зеленского за то, что он выпускает «зверей из их клеток под предлогом боевых действий». «Это продлевает фактическую безнаказанность украинских батальонов, кишащих закоренелыми преступниками», — говорится в статье.

В июле осужденный к 11 годам лишения свободы за пытки гражданских и военнопленных бывший командир роты националистического батальона «Торнадо» офицер Руслан Онищенко был отпущен из украинской тюрьмы. Главная военная прокуратура Украины задержала восьмерых бойцов «Торнадо», в том числе Онищенко, в июне 2015 года. Им были предъявлены обвинения в похищении и истязании жителей Лисичанска в Луганской области, мародерстве и групповом изнасиловании мужчины.

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Марина Совина
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