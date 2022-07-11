На Украине отпустили из тюрьмы офицера националистического батальона «Торнадо»

На Украине отпустили из тюрьмы бывшего командира роты нацбатальона «Торнадо» Онищенко

Осужденный к 11 годам лишения свободы за пытки гражданских и военнопленных бывший командир роты националистического батальона «Торнадо» офицер Руслан Онищенко был отпущен из украинской тюрьмы. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука.

Политик не раскрыл подробностей освобождения Онищенко. Принял ли решение на этот счет суд или имело место помилование, не уточняется.

Главная военная прокуратура Украины задержала восьмерых бойцов «Торнадо», в том числе Онищенко, в июне 2015 года. Им были предъявлены обвинения в похищении и истязании жителей Лисичанска в Луганской области, мародерстве и групповом изнасиловании мужчины.

Четырем участникам батальона удалось отделаться условными сроками, остальные получили от восьми до 11 лет тюремного заключения. Максимальное наказание как лидеру группы присудили Онищенко.