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Путин назвал основные направления строительства железных дорог в России

Путин подтвердил планы развития железнодорожного подхода до Азово-Черноморского бассейна
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин подтвердил планы развития железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительства Северного широтного хода и расширения Восточного полигона, Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, пишет РИА Новости.

Глава государства поздравил работников отрасли с Днем железнодорожника и назвал основные направления строительства железных дорог в России. По его словам, эта сфера в России имеет огромный потенциал для качественного роста, в ближайшие годы будет наращиваться пропускная способность магистралей.

Как уточнил президент, прежде всего, это развитие Центрального транспортного узла и железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. «А также строительство Северного широтного хода и расширение Восточного полигона, БАМа и Транссиба», — подчеркнул Путин.

Политик назвал данные проекты крайне значимыми для страны.

Ранее стало известно, что в период до 2030 года Россия может выделить 30,8 миллиарда долларов на развитие железнодорожного сообщения с Китаем.

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Марина Совина
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