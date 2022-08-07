Число жертв ударов по сектору Газа возросло до 24 человек

Минздрав сектора Газа сообщил, что число жертв ударов Израиля возросло до 24 человек

Минздрав сектора Газа сообщил, что число жертв ударов Израиля по территории анклава возросло до 24 человек, передает РИА Новости.

«В результате израильских авиаударов по сектору Газа 24 человека, включая шесть детей и две женщины, погибли, 203 получили ранения», — указано в заявлении ведомства.

5 августа Израиль начал наносить удары в секторе Газа. В армии обороны страны заявили, что операция «Рассвет» проводится против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад». Помимо этого, в приграничных районах было объявлено особое положение.

По словам премьер-министра страны Яира Лапида, цель этой операции — устранение конкретной угрозы гражданам еврейского государства. Военные пояснили, операция может продлиться не менее недели, на данном этапе переговоры о прекращении огня не ведутся.

