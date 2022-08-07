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В России стало дороже снимать квартиры

«Коммерсантъ» сообщил, что в России выросла стоимость долгосрочной аренды квартир

Фото: Shutterstock

За месяц в России выросла стоимость долгосрочной аренды квартир. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на недавнее исследование ЦИАН.

В августе средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в 18 ключевых для российского рынка локациях (города-миллионники, а также Московская и Ленинградская области) составила 20,8 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — 31,2 тысячи рублей. С июля снимать такое жилье стало дороже на 3,5 и 3 процента соответственно. Однако, несмотря на увеличение спроса и общее оживление рынка, собственники жилья ведут себя сдержанно на фоне высокой конкуренции.

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Восстановление рынка объясняется не только сезонностью, но и постепенной адаптацией клиентов к новым условиям. «Приезжают те, кто покинул страну с целью релокации, но решил вернуться, возвращаются иностранные компании и их сотрудники — под другими брендами или с новыми налаженными логистическими цепочками», — объяснил руководитель направления «Аренда» Apple Real Estate Владимир Родионов.

Результаты недавнего исследования «Домклик» показали, что наиболее популярными районами Москвы для долгосрочной аренды жилья оказались Пресненский, Басманный, Таганский и Филевский Парк. Востребованность этих районов столицы среди арендаторов объясняется близостью к центру города или крупнейшим бизнес-центрам. Кроме того, одними из самых популярных районов с точки зрения близости к метро и наличия благоприятной экологической обстановки называют Хорошево-Мневники, Отрадное и Кузьминки.

Платон Щукин
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