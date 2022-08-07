Следователи начали проверку из-за ЧП с провалившимися в коллектор рабочими

СКР выясняет обстоятельства ЧП с провалившимися в коллектор рабочими в Москве

В Москве следователи начали проверку из-за ЧП с провалившимися в коллектор на юго-востоке Москвы рабочими. Об этом в воскресенье, 7 августа, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, рабочие занимались очищением канализационного коллектора на Краснодарской улице. Из-за подъема уровня воды трое мужчин не смогли выбраться из люка обратно на поверхность. «Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщила Иванова.

Ранее сообщалось, что инцидент с провалившимися в коллектор рабочими на юго-востоке Москвы произошел из-за сверхинтенсивного ливня, который обрушился на столицу. «Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе», — пояснили в частной подрядной организации, занимавшейся ремонтом.

В итоге пять человек смогли самостоятельно выбраться из коллектора, еще пятерых вытащили прибывшие на место спасатели. При этом троих рабочих пока так и не нашли. Их поиски продолжаются.