Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Следователи начали проверку из-за ЧП с провалившимися в коллектор рабочими

СКР выясняет обстоятельства ЧП с провалившимися в коллектор рабочими в Москве

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве следователи начали проверку из-за ЧП с провалившимися в коллектор на юго-востоке Москвы рабочими. Об этом в воскресенье, 7 августа, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, рабочие занимались очищением канализационного коллектора на Краснодарской улице. Из-за подъема уровня воды трое мужчин не смогли выбраться из люка обратно на поверхность. «Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщила Иванова.

Ранее сообщалось, что инцидент с провалившимися в коллектор рабочими на юго-востоке Москвы произошел из-за сверхинтенсивного ливня, который обрушился на столицу. «Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе», — пояснили в частной подрядной организации, занимавшейся ремонтом.

В итоге пять человек смогли самостоятельно выбраться из коллектора, еще пятерых вытащили прибывшие на место спасатели. При этом троих рабочих пока так и не нашли. Их поиски продолжаются.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Израиль согласился на перемирие
В Германии испугались социальной катастрофы
КНР обвинила США в создании кризиса на Тайване для усиления военного присутствия
Вокалист Limp Bizkit женился в четвертый раз
Названы самые экологически чистые места для сбора грибов в Подмосковье
Посол Украины назвал основателя Pink Floyd «беспощадным»
Следователи начали проверку из-за ЧП с провалившимися в коллектор рабочими
Акинфеев стал обладателем уникального рекорда
Группа «Би-2» покинула Россию
Двое мужчин госпитализированы после драки в Химках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.