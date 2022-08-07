Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названа причина ЧП с провалившимися в коллектор рабочими в Москве

Власти Москвы заявили, что рабочие провалились в коллектор из-за сверхинтенсивного ливня

Фото: Shutterstock

Инцидент с провалившимися в коллектор рабочими на юго-востоке Москвы произошел из-за сверхинтенсивного ливня, который обрушился на столицу в воскресенье, 7 августа. Такую причину ЧП назвали в официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Как уточнили в ведомстве, специалисты частной подрядной организации ООО «АкваТрейд» проводили ремонтные работы в водосточном коллекторе на Краснодарской улице, когда начался ливень. «Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе», — пояснили там.

В итоге пять человек смогли самостоятельно выбраться из коллектора, еще пятерых вытащили прибывшие на место спасатели. Еще троих рабочих пока так и не нашли, их поиски продолжаются.

Об инциденте стало известно ранее 7 августа. Изначально сообщалось, что в канализационный колодец провалились 12 рабочих. Люблинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Израиль согласился на перемирие
Россиян предостерегли от злоупотребления арбузом и дыней
Кассирша супермаркета посвятила тату любимой работе и была поднята на смех
Зеленский обсудил с главой Евросовета вопрос денег от ЕС
Названа причина ЧП с провалившимися в коллектор рабочими в Москве
В Совфеде отреагировали на конфискацию российских активов на Украине
Регина Тодоренко призналась в желании завести третьего ребенка
Визиты западных делегаций на Тайвань объяснили
Александр Емельяненко женится на бывшей супруге
Ведущий «России 1» прокомментировал угрозы депутата убить немецкого журналиста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.