Названа причина ЧП с провалившимися в коллектор рабочими в Москве

Власти Москвы заявили, что рабочие провалились в коллектор из-за сверхинтенсивного ливня

Инцидент с провалившимися в коллектор рабочими на юго-востоке Москвы произошел из-за сверхинтенсивного ливня, который обрушился на столицу в воскресенье, 7 августа. Такую причину ЧП назвали в официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Как уточнили в ведомстве, специалисты частной подрядной организации ООО «АкваТрейд» проводили ремонтные работы в водосточном коллекторе на Краснодарской улице, когда начался ливень. «Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе», — пояснили там.

В итоге пять человек смогли самостоятельно выбраться из коллектора, еще пятерых вытащили прибывшие на место спасатели. Еще троих рабочих пока так и не нашли, их поиски продолжаются.

Об инциденте стало известно ранее 7 августа. Изначально сообщалось, что в канализационный колодец провалились 12 рабочих. Люблинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего.