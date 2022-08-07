Спасательные работы на месте провала 12 рабочих в коллектор показали на видео

В Москве спасательные работы по поиску трех рабочих в коллекторе показали на видео

Поисковые работы на месте провала в московский коллектор 12 рабочих попали на видео. Ролик в воскресенье, 7 августа, публикует в своем Telegram-канале прокуратура Москвы.

На кадрах видна оцепленная Краснодарская улица, на которой сотрудники МЧС при помощи специального оборудования исследуют канализацию. Множество людей, находящихся за периметром, наблюдают за происходящим.

По данным прокуратуры, в результате подъема уровня воды трое рабочих не смогли выбраться на поверхность. Сообщается, что Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

7 августа сообщалось, что на юго-востоке Москвы 12 рабочих провалились в канализационный колодец. На место прибыли экстренные службы, которым удалось найти четырех пострадавших и извлечь их на поверхность живыми.