Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Спасательные работы на месте провала 12 рабочих в коллектор показали на видео

В Москве спасательные работы по поиску трех рабочих в коллекторе показали на видео

Поисковые работы на месте провала в московский коллектор 12 рабочих попали на видео. Ролик в воскресенье, 7 августа, публикует в своем Telegram-канале прокуратура Москвы.

На кадрах видна оцепленная Краснодарская улица, на которой сотрудники МЧС при помощи специального оборудования исследуют канализацию. Множество людей, находящихся за периметром, наблюдают за происходящим.

По данным прокуратуры, в результате подъема уровня воды трое рабочих не смогли выбраться на поверхность. Сообщается, что Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

7 августа сообщалось, что на юго-востоке Москвы 12 рабочих провалились в канализационный колодец. На место прибыли экстренные службы, которым удалось найти четырех пострадавших и извлечь их на поверхность живыми.

Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Израиль согласился на перемирие
Дерипаска призвал навсегда запретить ядерное оружие
У Байдена снова не нашли коронавирус
В ДНР сообщили о «дозачистке» позиций в поселке Пески
Гастроэнтеролог предупредила об опасности домашних настоек
Спасательные работы на месте провала 12 рабочих в коллектор показали на видео
Экс-подполковник армии США предрек ВСУ провал при наступлении на Херсон
Королева Великобритании прервет отпуск ради нового премьера
Зеленский учредил медаль «За оборону Украины»
Политологи объяснили причины недовольства Украины докладом Amnesty International
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.