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В канализационный колодец в Москве провалились 12 рабочих

В канализационный коллектор на юго-востоке Москвы провалились 12 рабочих

Кадр: Telegram-канал «Mash»

На юго-востоке Москвы 12 рабочих провалились в канализационный колодец. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, ЧП произошло 7 августа рядом с коллектором на Краснодарской улице, где бригада проводила ремонтные работы. На место прибыли экстренные службы, которым удалось найти четырех пострадавших и извлечь их на поверхность живыми.

Продолжаются поиски еще восьми человек.

8 июля в Канаевском районе Краснодарского края двое рабочих погибли при очистке коллектора, еще один пострадал. Россияне получили отравление парами метана.

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Владимир Седов
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