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Двое рабочих погибли при очистке коллектора в российском регионе

В Краснодарском крае двое рабочих погибли при очистке коллектора, еще один пострадал

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Канаевском районе Краснодарского края двое рабочих погибли при очистке коллектора, еще один пострадал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, россияне получили отравление парами метана. Выжившему рабочему начали оказывать помощь в больнице.

В других обстоятельствах случившегося сейчас разбираются сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что двое рабочих погибли на стройке в Бумажном проезде на севере Москвы при падении с 14-го этажа. Столичная прокуратура организовала проверку.

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Анна Щербакова
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