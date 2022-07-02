Двое рабочих погибли на стройке на севере Москвы при падении с 14 этажа

Прокуратура Москвы заявила о двух погибших рабочих, упавших с 14 этажа строящегося дома

Вечером 1 июля двое рабочих погибли в результате падения на строящемся объекте офисного центра на севере Москвы. Об этом сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, крановщик зацепил подъемной частью крана пилон, в результате чего он и упал с 14 этажа (высота в 65 метров). Личности погибших не раскрываются, но известно, что одному из них около 24 лет, а другому — около 31.

Трагедия произошла в Бумажном проезде на территории района Беговой. На месте координировал работу правоохранительных органов Савеловский межрайонный прокурор Михаил Калгин, сообщает прокуратура. «Ход и результаты процессуальной проверки контролируются прокуратурой», — подчеркивают правоохранители.