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Двое рабочих погибли на стройке на севере Москвы при падении с 14 этажа

Прокуратура Москвы заявила о двух погибших рабочих, упавших с 14 этажа строящегося дома

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Вечером 1 июля двое рабочих погибли в результате падения на строящемся объекте офисного центра на севере Москвы. Об этом сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, крановщик зацепил подъемной частью крана пилон, в результате чего он и упал с 14 этажа (высота в 65 метров). Личности погибших не раскрываются, но известно, что одному из них около 24 лет, а другому — около 31.

Трагедия произошла в Бумажном проезде на территории района Беговой. На месте координировал работу правоохранительных органов Савеловский межрайонный прокурор Михаил Калгин, сообщает прокуратура. «Ход и результаты процессуальной проверки контролируются прокуратурой», — подчеркивают правоохранители.

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Виктория Кондратьева
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