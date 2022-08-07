Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде отреагировали на конфискацию российских активов на Украине

Сенатор Климов предложил вести диалог по Украине с «кукловодами» Киева
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Диалог по урегулированию ситуации на Украине и, в частности, по решению вопроса о конфискации российских активов в республике нужно вести не с Киевом, а с его «кукловодами», считает глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«В выходные стало известно, что "президент" Украины [Владимир] Зеленский объявил о "конфискации активов" РФ на сумму под один миллиард долларов и планирует изъять еще "более 900 принадлежащих России активов". Это при том, что Украина и без того должна нам миллиарды долларов», — сообщил Климов (авторская орфография сохранена — прим. «Ленты.ру»). По его мнению, с такими политиками, как Зеленский, «можно говорить только о безоговорочной капитуляции».

«Обсуждать же вопросы "урегулирования украинского кризиса" стоит лишь с кукловодами киевского режима, при условии соблюдения ими национальных интересов РФ и наших союзников по демилитаризации и денацификации бывшей УССР», — высказался политик.

Климов также заявил, что Запад должен компенсировать России потери от незаконных антироссийских рестрикций на Украине, начиная, как минимум, с 2015 года. «А с учетом морального ущерба суммарный долг не окупят и все оставшиеся еще под контролем киевской хунты активы», — считает сенатор.

23 мая Зеленский подписал закон о конфискации активов граждан, поддержавших специальную военную операцию России на территории республики. А 6 августа президент Украины заявил о конфискации российских активов в стране на общую сумму порядка 765 миллионов долларов, планируется еще принудительно изъять более 900 принадлежащих государству активов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Израиль согласился на перемирие
Россиян предостерегли от злоупотребления арбузом и дыней
Кассирша супермаркета посвятила тату любимой работе и была поднята на смех
Зеленский обсудил с главой Евросовета вопрос денег от ЕС
Названа причина ЧП с провалившимися в коллектор рабочими в Москве
В Совфеде отреагировали на конфискацию российских активов на Украине
Регина Тодоренко призналась в желании завести третьего ребенка
Визиты западных делегаций на Тайвань объяснили
Александр Емельяненко женится на бывшей супруге
Ведущий «России 1» прокомментировал угрозы депутата убить немецкого журналиста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.