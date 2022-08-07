В Совфеде отреагировали на конфискацию российских активов на Украине

Сенатор Климов предложил вести диалог по Украине с «кукловодами» Киева

Диалог по урегулированию ситуации на Украине и, в частности, по решению вопроса о конфискации российских активов в республике нужно вести не с Киевом, а с его «кукловодами», считает глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«В выходные стало известно, что "президент" Украины [Владимир] Зеленский объявил о "конфискации активов" РФ на сумму под один миллиард долларов и планирует изъять еще "более 900 принадлежащих России активов". Это при том, что Украина и без того должна нам миллиарды долларов», — сообщил Климов (авторская орфография сохранена — прим. «Ленты.ру»). По его мнению, с такими политиками, как Зеленский, «можно говорить только о безоговорочной капитуляции».

«Обсуждать же вопросы "урегулирования украинского кризиса" стоит лишь с кукловодами киевского режима, при условии соблюдения ими национальных интересов РФ и наших союзников по демилитаризации и денацификации бывшей УССР», — высказался политик.

Климов также заявил, что Запад должен компенсировать России потери от незаконных антироссийских рестрикций на Украине, начиная, как минимум, с 2015 года. «А с учетом морального ущерба суммарный долг не окупят и все оставшиеся еще под контролем киевской хунты активы», — считает сенатор.

23 мая Зеленский подписал закон о конфискации активов граждан, поддержавших специальную военную операцию России на территории республики. А 6 августа президент Украины заявил о конфискации российских активов в стране на общую сумму порядка 765 миллионов долларов, планируется еще принудительно изъять более 900 принадлежащих государству активов.