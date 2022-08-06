Зеленский заявил о конфискации российских активов на Украине

Президент Украины Зеленский заявил о конфискации российских активов на сумму $765 млн

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о конфискации российских активов в стране на общую сумму порядка 765 миллионов долларов, планируется еще принудительно изъять более 900 принадлежащих государству активов. Об этом он сказал в своем вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Зеленского, в ходе совещания по санкционной политике и конфискации российских активов украинские чиновники доложили об изъятии в стране 765 миллионов долларов. Также предлагается конфисковать более 900 объектов, «принадлежащих именно российскому государству». «А если оценивать пакет собственности не только государства, но и его резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций, подлежащих изъятию», — добавил он.

В пятницу, 5 августа, правительство Украины утвердило указ президента Владимира Зеленского о конфискации объектов, находящихся в собственности России. В указе разрешена конфискация 903 объектов, принадлежащих российскому государству. «79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество», — объяснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.