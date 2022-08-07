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Кассирша супермаркета посвятила тату любимой работе и была поднята на смех

Кассирша британского супермаркета Asda сделала тату в виде продуктовой тележки на запястье

Кадр: @leahlovesthevamps / TikTok

Жительница Великобритании, работающая кассиршей в местном супермаркете Asda, посвятила татуировку любимой работе и была поднята на смех в сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

19-летняя юзерша с никнеймом leahlovesthevamps запечатлела на камеру себя в униформе магазина, после чего показала небольшой рисунок в виде продуктовой тележки, который сделала на запястье. «Когда ты очень любишь свою работу», — иронично отметила она.

Упомянутый ролик набрал более 128 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись обсуждать новое тату британки в комментариях. «Ты точно об этом пожалеешь, когда они тебя выгонят», «Вообще в Asda всегда очень дружелюбный персонал», «Разве это возможно — любить работу в ретейле?», «Капитализм снова с нами?», «Точно сумасшедшая», — писали юзеры.

Ранее в августе продавщица магазина датского ювелирного бренда Pandora Элли Бернетт раскрыла неприятную правду о поведении клиентов в магазинах. Пользовательница сети отметила, что во время примерок покупатели часто не могут снять кольца с пальца. Согласно правилам, консультант должен предложить гостю миску с мыльной водой, однако не все ее дожидаются и кладут пальцы в рот, смачивая их слюной.

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Полина Гераскина
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