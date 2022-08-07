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Тело одного из пропавших в коллекторе рабочих обнаружили в Москве

Прокуратура Москвы сообщила об обнаружении тела одного из пропавших в коллекторе рабочих

Фото: Shutterstock

В Москве обнаружили тело одного из рабочих, пропавших в коллекторе на юго-востоке города во время ливня. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру столицы.

Как уточнили в ведомстве, труп был найден в районе улицы Марьинский парк. Другие подробности не приводятся.

В настоящее время продолжаются поиски еще двух пропавших рабочих. Прокуратура по факту произошедшего начала проверку исполнения федерального законодательства, в том числе об охране труда и техники безопасности.

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Варвара Кошечкина
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