Тело одного из пропавших в коллекторе рабочих обнаружили в Москве

Прокуратура Москвы сообщила об обнаружении тела одного из пропавших в коллекторе рабочих

В Москве обнаружили тело одного из рабочих, пропавших в коллекторе на юго-востоке города во время ливня. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру столицы.

Как уточнили в ведомстве, труп был найден в районе улицы Марьинский парк. Другие подробности не приводятся.

В настоящее время продолжаются поиски еще двух пропавших рабочих. Прокуратура по факту произошедшего начала проверку исполнения федерального законодательства, в том числе об охране труда и техники безопасности.